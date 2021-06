“Resistere per esistere”: i Maram Oriental Ensamble in concerto al Giardino di Norma Parenti

“Resistere per esistere” è il titolo del concerto dei Maram Oriental Ensamble, in programma domenica 27 giugno, alle 21, al Giardino di Norma Parenti.

L’evento è promosso in occasione del centenario dalla nascita dell’eroina partigiana Norma Parenti, nell’ambito della “Settimana culturale Iride“, organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Massa Marittima ed il contributo di Avis.

Le letture sceniche previste nel corso della performance saranno a cura di Cinzia Biondi e Unico Messicani.

L’ingresso è a offerta con prenotazione al numero 345.3533581.

Il gruppo è composto da Taisir Masrieh (Oud, Nay, Voce); Giuliano Matozzi (percussioni); Stefano Pioli (pianoforte, voce); Shady Hasbun (percussioni orientali, voce); Carlo Bellucci: (Contrabbasso). Con la partecipazione di Tito Capaccioni, chitarra acustica.

I Maram navigando uniscono e interpretano tutte le culture che nel loro peregrinare hanno incontrato. Le fanno proprie e ne contaminano il ritmo con nuove sfumature, con nuove sensibilità, con nuove note, scaturite dalla particolarità che in sé ha questo gruppo. Uno sperimentalismo strumentale, melodico e vocale, in una continua ricerca del connubio perfetto tra musica orientale e uditorio occidentale. Ricerca intrapresa da venti anni e che ha visto lavorare fianco a fianco musicisti e cantanti arabi e italiani. La loro musica è un viaggio travolgente che approda su spiagge esotiche e supera frontiere attraversando tre continenti. Il repertorio abbraccia, infatti, tutta la sponda orientale del Mediterraneo, partendo dal Marocco percorrendo tutto il Nord Africa, passando per l’Egitto, fermandosi in Palestina, Libano, Siria, Iraq e arrivando fino alla Turchia.

Un repertorio vasto e vario, che comprende brani folcloristici, canti popolari, musica classica orientale, brani dei più grandi compositori arabi. Vario anche nei toni e nello stile, perché tocca tutte le corde della musica con una numerosa scelta tra pezzi più sofisticati o melodie più spensierate, brani impegnati o ritmi festosi.