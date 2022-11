Festival musicale “Eufonica”: il concerto di Margherita Capalbo chiude la manifestazione

Il terzo ed ultimo appuntamento degli eventi autunnali del festival musicale “Eufonica”, sabato 26 novembre, prevede un raffinato recital della pianista Margherita Capalbo. Solista di fama, regalerà un concerto davvero mozzafiato con musiche di Scarlatti, Beethoven, De Falla Liszt e Debussy.

Il concerto, che inizierà alle 18, si terrà a Grosseto, nella scuola di musica della Fondazione Giovanni Chelli, in via Francesco Ferrucci 13. Alla fine dell’evento è previsto un aperitivo per chiudere in bellezza la manifestazione.

E’ possibile prenotare chiamando il numero 392.1019472 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail festivaleufonica@gmail.com

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, il tagliando ridotto costa 5 euro.