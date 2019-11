A.Gi.Mus: Lucia Stone in concerto con la sua arpa al Polo Bianciardi

Giovedì 21 novembre, alle 18, nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto (in piazza De Maria 31), l’associazione A.Gi.Mus. presenterà al pubblico il concerto dell’arpista italo-americana Lucia Stone.

Nata a Padova nel 1992, dopo aver studiato pianoforte per tre anni viene ammessa all’età di nove anni al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, dove studia arpa sotto la guida di Ilde Bonelli e di Maria Cristina Fogagnolo.

Nell’aprile del 2013 ha debuttato come solista, suonando il Concerto di Handel in Si Bemolle Maggiore nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova, accompagnata dall’Orchestra Nova Symphonia Patavina. Nello stesso anno ha vinto il primo premio al sesto concorso nazionale “Città di Piove di Sacco” e il secondo premio al “Quinto concorso internazionale di esecuzione musicale Città di Treviso”.

Nel 2017 ha completato il suo percorso di studi al Trinity Laban Conservatorie of Music and Dance di Londra, sotto la guida di Gabriella Dall’Olio e di Frances Kelly per il repertorio antico e barocco, approfondendo, oltre al repertorio arpistico, la pedagogia dello strumento. Nel 2016 è risultata vincitrice del premio “John Marson”, assegnato ogni anno dal Trinity Laban allo studente di arpa che più si è distinto all’interno del Conservatorio, e, oltre al premio di una borsa di studio, si è potuta esibire in un concerto nella prestigiosa cornice di St Martin’s in the Fields, a Trafalgar Square, nel maggio 2017. A luglio 2019 ha ottenuto il Master of Music in Harp performance alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera, dove ha studiato con Cristina Bianchi.

Il programma prevede il Concerto in Sib di Handel – dai 6 Concerti per organo – nella versione di Grandjany per arpa sola, la Fantasia in Do Minore di Spohr e le Sonate K208, K162, K531 di Domenico Scarlatti.

Ingresso libero