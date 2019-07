“Lirica sotto le stelle”: torna l’appuntamento nel borgo medievale di Pereta

Pereta, un piccolo borgo storico in Maremma, celebra la dodicesima edizione di “Lirica sotto le stelle“.

Questo evento annuale è stato creato dal maestro Robin Stapleton, che dopo aver diretto per molti anni nei teatri dell’opera artisti come Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Katia Riccirelli e Kiri Te Kanawa, ha deciso di ritirarsi in Italia.

L’idea è quella di invitare tre giovani cantanti professionisti nel borgo, ospiti per una settimana degli abitanti, attraverso la cui generosità gli artisti possano studiare, apprezzare la cultura, gustare la cucina e gli ottimi vini della Maremma e, soprattutto, integrarsi con la popolazione locale. Quest’anno saranno presenti cantanti provenienti dalla Colombia, dalla Cina e dal Regno Unito.

Durante i sette giorni i giovani artisti saranno impegnati nello studio del repertorio e alcuni dei pezzi saranno inclusi in un concerto finale che si terrà il 27 luglio in piazza San Marco con la conduzione del maestro Robin Stapleton. Il concerto includerà arie, duetti, ensemble e pezzi provenienti dai Paesi nativi degli artisti.

L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di arrivare presto in quanto lo spazio è limitato.