Il Leopoldo Gospel Choir in concerto: appuntamento nella sala Tirreno

Mercoledì 8 dicembre, alle 16.30, nella sala Tirreno di Follonica, si esibirà il Leopoldo Gospel Choir diretto dal maestro Rossano Gasperini.

L’evento fa parte del programma della mostra delle attività di animazione organizzate durante il periodo di emergenza sanitaria della Rsa Falusi Marina di Levante di Follonica, gestita dalla cooperativa Giocolare.

La manifestazione è organizzata dal Forum del volontariato con il patrocinio del Comune di Follonica.

Il coro gospel, nato grazie a Don Enzo Greco, vuole essere vicino a coloro che più necessitano di aiuto. Il coro si è più volte esibito in Rsa quando questo era possibile e il maestro Rossano Gasperini ha diretto per anni anche il coro Evergreen, composto da anziani, ospiti, familiari e operatori della struttura.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria la collaborazione non è mai stata interrotta proprio perché il maestro ha continuato a dirigere il coro a distanza, realizzando video delle varie canzoni. Inoltre, molti coristi hanno inviato musiche e video per i nonnini ed hanno anche scritto storie e fiabe. Le coriste si sono poi rese disponibili ad indossare i capi realizzati nella Rsa, che sono stati mostrati in occasione della sfilata di ieri, sempre nella sala Tirreno.