“Giovani in musica”: Leonardo Voltan in concerto al Polo Bianciardi

Giovedì 26 agosto, alle 18, nell’auditorium del Polo Bianciardi di Grosseto, nell’ambito della rassegna “Giovani in musica” organizzata dall’associazione A.Gi.Mus., si esibirà il giovanissimo vincitore del concorso regionale musicale Lions Distretto 108LA, edizione 2021.

Leonardo Voltan, 17 anni, studia il violoncello dall’età di sei anni all’Istituto di alta formazione musicale “Franci” di Siena, dapprima con il maestro Francesco Fontana ed in seguito con Giuseppina Runza. Si è perfezionato con Luca Provenzani, Francesco Pepicelli, Luca Simoncini e Giuseppe Barutti. Nel 2021, oltre a vincere il primo premio assoluto al concorso Lionsm si è aggiudicato anche il primo premio al concorso “Crescendo” di Firenze.

In programma musiche di J.S.Bach, F.J.Haydn e E.Lalo, in cui il giovane talento sarà accompagnato al pianoforte da Lorenzo Rossi.

Il progetto di A.Gi.Mus. “Giovani in musica” è volto a valorizzare le giovani promesse del panorama musicale: musicisti al di sotto dei 30 anni provenienti dall’Italia e da altre nazioni europee trovano a Grosseto un palcoscenico, un pubblico e un team che offra loro la possibilità di esibirsi e crescere artisticamente. Un’esperienza che li porti fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuti a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione.

Appuntamento quindi al Polo Bianciardi, in piazza De Maria 31 a Grosseto, alle 18.

Si accede dal retro, lato parcheggio. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 339.7960148 o tramite email a agimus.grosseto@agimus.it. Per l’ingresso sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.