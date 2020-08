“Grosseto in scena”: le “Donne di Magliano” in concerto alla Chelliana

Un’altra serata di musica per il calendario “Grosseto in scena“: mercoledì 19 agosto, alle 21.30, nel chiostro della biblioteca Chelliana di Grosseto è in programma il concerto delle “Donne di Magliano“.

Lo spettacolo “Donne con le gonne” è diretto da Carla Baldini e reinterpreta la tradizione dei cantastorie inventando le “gonne parlanti”, che raccontano per immagini, con scene dipinte sul tessuto, la storia che si narra nella canzone.

«Una performance – spiegano dal coro – che rievoca l’atmosfera piena di calore e sapore delle feste di paese, delle danze e delle canzoni cantate in coro. Le “Donne di Magliano” interpretano con senso di appartenenza e un pizzico di ironia canti e stornelli di tradizione toscana come “La leggera”, “Violina”, “La mamma ‘un vole”, “La malcontenta”, “Le streghe di Bargazza”, “Il valzer della povera gente”. Un’occasione per riascoltare vecchie e conosciute melodie toscane, ma anche per conoscere nuovi autori e cantastorie maremmani, canzoni popolari originali ispirate a storie, leggende, atmosfere della terra di Maremma».

Le “Donne di Magliano” vantano otto anni di attività concertistica e collaborazioni prestigiose con artisti come Ginevra Di Marco, Pamela Villoresi, David Riondino, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Ambrogio Sparagna e il coro delle Mondine di Novi.

Il disco d’esordio del gruppo si intitola “Donne che cantano le donne”, è uscito a inizio 2018 ed è distribuito da Believe Music. Il disco è impreziosito dai contributi di David Riondino e Pamela Villoresi (voci narranti); Maurizio Geri e Riccardo Tesi (canto e musica).

Per il concerto di “Grosseto in scena” il coro si esibirà in una formazione composta da Carla Baldini, Monia Benedetti, Sabrina Sestini, Cristiana Milaneschi, accompagnate da Alessandro Camaiti alla chitarra. Ospiti speciali della serata sono Emilia Alessi, Ombretta Butelli e Luciana Tei. L’ingresso è gratuito, ma occorre la prenotazione al numero 347.8040831.