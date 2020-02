“La voce di ogni strumento”: i solisti della Georg Solti Accademia in concerto

Il concerto della stagione musicale “La voce di ogni strumento“, in programma domenica 16 febbraio, sarà dedicato a Mirella Freni, scomparsa ieri dopo una lunga malattia. La cantante, che è stata una delle voci più belle e riconoscibili del mondo della lirica, portando il bel canto italiano nei principali teatri del mondo, è stata docente e membro della Georg Solti Accademia di bel canto.

Proprio due degli artisti della Georg Solti Accademia di bel canto, lamezzo, soprano, Marvic Monreale, il tenore, Luis Aguilar, accompagnati al pianoforte da Ramon Theobald, domenica, al Savoia Cavalleria, saranno impegnati in un programma musicale che includerà le più belle arie d’opera di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Georges Bizet. Non mancheranno momenti musicali tratti dal repertorio delle celebri romanze di Francesco Paolo Tosti e di altri compositori, per un viaggio musicale che esalterà le raffinate qualità vocali dei suoi protagonisti, giovani eccellenze della lirica internazionale.

La Georg Solti Accademia di bel canto è nata nel 2004 in memoria del grande direttore d’orchestra a cui è intitolata ed opera sul fronte dell’alta formazione di giovani cantanti lirici e maestri collaboratori (répétiteur). Dalla data della sua fondazione questa istituzione ha formato oltre 190 cantanti, molti dei quali hanno già intrapreso importanti carriere professionali ottenendo ingaggi di rilievo ad alcuni dei festival più rinomati o presso grandi teatri internazionali. All’Accademia sono ammessi annualmente solo dodici cantanti e sei répétiteur, selezionati tra giovani artisti provenienti da tutto il mondo.

Hanno collaborato con l’Accademia Thomas Allen, Richard Bonynge, José Carreras, Alessandro Corbelli, Daniela Dessi, Mariella Devia, Mirella Freni, Barbara Frittoli, Roberto Frontali, Angela Gheorghiu, Massimo Giordano, Leo Nucci, Dennis O’Neill, Luciana Serra, Frederica von Stade e Kiri Te Kanawa.

L’Accademia di bel canto si svolge a Castiglione della Pescaia e presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia. Dal 2016 porta avanti un programma di masterclass in Cina in collaborazione con Rolex e con il Centro nazionale per le arti dello spettacolo a Pechino. È stata Lady Valerie Solti, moglie di Sir Georg Solti, a scegliere Castiglione della Pescaia, luogo tra i più amati dal maestro, come sede dell’Istituzione.

L’obiettivo è sempre quello dell’eccellenza, attraverso l’offerta di un percorso formativo che sia utile ai migliori giovani talenti di tutto il mondo, a prepararli al loro ingresso nel mondo professionale dell’opera.

Un altro evento di elevato valore culturale e artistico per “La voce di ogni strumento”, che prosegue dunque la sua programmazione grazie al patrocinio di Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, Confindustria, Ascom Confcommercio, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus, Soroptimist e Seam, e al sostegno di numerosi sponsor locali.

Il ricavato delle vendite dei biglietti, coerentemente con le finalità solidali della rassegna, sarà in parte devoluto alle associazioni Avis, Admo, Aism, Aipamm, La Farfalla e Compassion.

Il biglietto può essere riservato e ritirato il giorno del concerto. Al momento dell’acquisto del biglietto sarà necessario comunicare nome e cognome di chi parteciperà al concerto e la targa dell’auto con cui si accederà al Savoia Cavalleria.

Biglietti al costo di 12,00 euro + 1 euro di diritto di prevendita, ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni, biglietti ridotti al costo di 8,00 euro + 1 euro di diritto prevendita per i giovani dagli 11 ai 26 anni.

Prevendita alla libreria Palomar, in piazza Dante 18, a Grosseto.

Per informazioni: cell. 339.7960148, e-mail info@lavocediognistrumento.it e sito https://lavocediognistrumento.it/.