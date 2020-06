“Grosseto in scena”: il duo jazz di Stefano Marini e Leonardo Pruneti in concerto

Terzo appuntamento della kermesse “Grosseto in scena“: venerdì 19 giugno, alle 21.30, in piazza San Michele si esibisce il duo jazz composto da Stefano Marini e Leonardo Pruneti.

La stagione teatrale estiva, per ripartire dopo il lockdown, è stata ideata dal Comune di Grosseto. I protagonisti dell’evento sono apprezzati in Italia e in Europa: Stefano Marini è un giovane chitarrista grossetano che ha frequentato l’Accademia Siena Jazz e dal 2015 (anno in cui ha iniziato il conservatorio) ha avuto occasione di esibirsi con diversi musicisti della scena italiana. Ha partecipato al Grey Cat Festival, al Novara Jazz e al Barga Jazz.

In questo appuntamento le sue note si uniscono a quelle del tastierista e compositore Leonardo Pruneti. Classe 1992, il musicista ha iniziato a suonare a 12 anni: l’incontro con il maestro Nico Pistolesi l’ha portato a scoprire il jazz, diventato una grande passione, tanto che Pruneti ha frequentato il Saint Louis di Roma, dove ha avuto la possibilità di seguire i corsi del maestro Alessandro Gwis.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma si consiglia la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 347.8040831 o 334.1030779.