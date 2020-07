“Grosseto in scena”: Serena Rinaldi e Federica Baronti in concerto al Giardino dell’Archeologia

Un altro appuntamento del cartellone estivo “Grosseto in scena”, promosso dal Comune: mercoledì 22 luglio, alle 21.30, al Giardino dell’archeologia sarà tempo di musica con il duo formato da Serena Rinaldi e Federica Baronti. La chitarra classica si unisce al flauto traverso.

La concertista classica Rinaldi è al suo secondo spettacolo del cartellone “Grosseto in scena”: dopo il primo appuntamento che ha visto accompagnare le note della sua chitarra i movimenti della danzatrice Viola Cecchini, nella serata di mercoledì 22 luglio sarà il flauto di Federica Baronti a duettare con lei. Il tutto inserito in una location unica come quella del Giardino dell’archeologia, nel centro di Grosseto.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 347.8040831.