“Ciao Italia”: Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli in concerto alla Fattoria Granducale

Il XXIX Festival Internazionale “Music & Wine” fa tappa domenica 28 luglio, alle 21.30 presso la splendida Fattoria Granducale nel centro abitato di Alberese, con un altro dei propri concerti di eccezione.

Sarà protagonista il Duo EQUInox, formato da Fabio Montomoli alla chitarra e da Giovanni Lanzini ai clarinetti, con il programma “Ciao, Italia!”, tutto dedicato alla musica che ha fatto grande l’Italia nel mondo.

I due musicisti maremmani, molto conosciuti per la loro più che ventennale attività artistica e per le loro tournée in giro per il mondo, presenteranno nel giardino dell’antica fattoria, con una vista mozzafiato sulla città e sulla Maremma, un excursus musicale che si snoda dalla Sonata Concertata del grande Niccolò Paganini alle più belle Arie di Puccini, dalle canzoni della tradizione napoletana alle variazioni sul Carnevale di Venezia, dalle musiche di Pinocchio fino alla celebre Tarantella di Rossini in un crescendo di ricordi e di emozioni.

L’evento sarà preceduto dalle degustazioni (a cura della Ses – Scuola europea sommelier) dei vini delle aziende locali e nell’occasione sarà organizzata anche una degustazione dell’olio locale.

Una bella soddisfazione per la Pro Loco “Arborensis” di Alberese, che si è impegnata nell’organizzazione dell’evento e un ringraziamento all’azienda Terre regionali toscane che ospita la manifestazione. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno dei locali della Fattoria Granducale stessa.

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto – tel. 333.9905662 – e-mail: [email protected]