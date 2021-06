“Giovani in musica”: nuovo concerto nell’aula magna del Polo Bianciardi

Lunedì 14 giugno, alle 18.30, nell’aula magna del Polo Bianciardi, in piazza De Maria 31, la sezione di Grosseto dell’associazione Agimus ospiterà un nuovo concerto della rassegna “Giovani in musica”, dedicata a giovani eccellenze musicali provenienti da tutta italia e oltre, in collaborazione con Conservatorii di musica italiani e istituzioni musicali europee.

Il concerto del 14 giugno, finalmente in presenza di pubblico, vede la collaborazione fra Agimus Grosseto e l’associazione culturale “Recondite Armonie”, promotrice del progetto “Giovani musicisti del mondo”, che nella settimana dal 14 al 20 giugno porterà a Grosseto giovani musicisti di età compresa fra i 7 e i 25 anni che si esibiranno in alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico cittadino.

L’assonanza tra le finalità delle due associazioni si traduce quindi nel concerto del 14 giugno, che vedrà sul palcoscenico del Polo Bianciardi il violinista Emanuele De Luca (del Conservatorio “Franci” di Siena), la pianista Vera Cecino (della scuola IrisMusica di Casale sul Sile – Treviso), i pianisti Dan Blank, Elizaveta Bondareva e Vanessa Verner (della Swiss School of Music – Zurigo), la pianista Vivien Bachmann (di Basilea, Svizzera), il duo pianistico Virginia Motta/Laura Fiorese (del Conservatorio “S. Cecilia”, Roma) e il Trio Desio, composto da Andrea Redigonda, Adamo Rossi, Erika Italiani (del Conservatorio “Cherubini” di Firenze).

“Siamo contenti di ospitare nella nostra rassegna dedicata ai giovani il concerto di apertura del progetto ‘Giovani musicisti dal mondo’ – dichiarano i responsabili dell’associazione Agimus –. La collaborazione con l’associazione Recondite Armonie testimonia la volontà di lavorare in sinergia per uno scopo comune e il forte desiderio di riprendere i concerti dal vivo, che tanto ci sono mancati in questo lungo periodo di pandemia e isolamento”.

Appuntamento quindi a lunedì 14 giugno, alle 18.30, al Polo Bianciardi di Grosseto.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria; posti contingentati secondo le normative vigenti.

La rassegna “Giovani in Musica” è realizzata in partnership con la Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, che sta raccogliendo donazioni per questo progetto: con un contributo erogato sotto forma di liberalità alla Fondazione Lions – Distretto 108 La Toscana Onlus, aziende, imprese e privati cittadini potranno sostenere giovani musicisti meritevoli, collaborando ad una “ricostruzione culturale post Covid”, con focus sulle nuove generazioni. La donazione potrà godere della deducibilità secondo le norme fiscali vigenti.

Per prenotare telefonare al numero 339.7960148.

Per informazioni: www.agimus.it, www.facebook.com/AgimusGrosseto, www.youtube.com/channel/UC1tUI7EmgBMla-I1brypKFw