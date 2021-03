“Giovani in musica”: un concerto chitarristico per celebrare la Giornata della donna

Lunedì 8 marzo, a partire dalle 11, sul canale YouTube di Agimus Grosseto, verrà trasmesso il concerto del duo chitarristico composto da Alberto Ruocco e Francesco Emanuele Di Iorio, due giovani musicisti salernitani, già laureati, formatisi al Conservatorio di Salerno nella classe del Maestro Ugo Di Giovanni – che Agimus ringrazia vivamente per la collaborazione al progetto.

Si inaugura un nuovo modus di proporre i concerti, che nasce a causa del perdurare delle restrizioni dovute al Covid-19, ma che si trasforma in un’opportunità interessante e affascinante: ogni musicista o ensemble sceglierà la location per eseguire il concerto in un luogo rappresentativo della propria città, una sala, una chiesa, un interno, un punto panoramico, in una forma di “performance diffusa” che consentirà al pubblico da casa di ascoltare i concerti e al tempo stesso vedere luoghi, ambienti, monumenti di varie zone d’Italia.

Il duo Ruocco/Di Iorio, che si esibirà dalla bellissima Minori, perla della Costiera amalfitana, proporrà un programma spumeggiante, incentrato sui compositori spagnoli che hanno fatto della chitarra lo strumento principe della loro attività: “Mallorca” e “Granada” tratti dalla “Suite espagnola”di Isaac Albeniz, la danza “Oriental” di Enrique Granados e la famosa Danza spagnola n. 1 tratta da “La vida breve” di Manuel de Falla, nella trascrizione per duo di chitarre. Un momento più speculativo sarà l’esecuzione del “Preludio e Fuga in Do# minore” di Mario Castelnuovo Tedesco, compositore fiorentino della prima metà del ‘900, che nelle sue ”Chitarre ben temperate” si ispira al capolavoro di J.S.Bach.

La rassegna “Giovani in musica” è realizzata quest’anno in partnership con la Fondazione Lions – Distretto 108 la Toscana Onlus, che sta raccogliendo donazioni per questo progetto: con un contributo erogato sotto forma di liberalità alla Fondazione Lions – Distretto 108 la Toscana Onlus, aziende, imprese e privati cittadini potranno sostenere giovani musicisti meritevoli, collaborando ad una “ricostruzione culturale post Covid”, con focus sulle nuove generazioni. La donazione potrà godere della deducibilità secondo le norme fiscali vigenti.

