Filippo Graziani canta le canzoni del padre Ivan: concerto in piazza Cheli

Domenica 7 luglio, alle 21, in piazza Cheli, a Monterotondo Marittimo, Filippo Graziani canta Ivan Graziani.

Il concerto è ad ingresso gratuito.

Ivan Graziani è stato uno dei più grandi cantautori e chitarristi italiani, soprattutto è stato uno dei pochi cantautori rock.

Scomparso prematuramente il primo gennaio 1997, Ivan ha firmato capolavori con “Pigro”, “Lugano addio”, “Agnese”, “Firenze”, “Maledette malelingue”, “Signora bionda dei ciliegi”, “Monnalisa”, “Motocross”…

Canzoni che hanno fatto la storia per i loro testi taglienti, per quelle melodie che restano impresse, figlie dei Beatles e degli Stones, per gli inconfondibili riff di chitarra e per quella voce unica e angelica.

Filippo Graziani è il secondogenito di Ivan e dal papà ha ereditato molti talenti, tra cui le doti chitarristiche e quella voce che sembra arrivare da un’altra dimensione. Sarà una grande emozione riascoltare le canzoni senza tempo di Ivan cantate dal figlio Filippo e dalla sua band.