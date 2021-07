Erminio Sinni in concerto a Grosseto: il vincitore di The Voice in scena allo stadio Jannella

L’estate grossetana si arricchisce con un concerto promosso dal Lux lounge bar in coorganizzazione e con il patrocinio del Comune di Grosseto. Protagonista di questa serata sarà un grande artista di calibro nazionale.

Il super ospite sarà infatti Erminio Sinni, il cantautore grossetano reduce dal grande successo come vincitore del programma The Voice Senior di Rai 2. Nato a Grosseto, inizia subito lo studio del pianoforte. A 18 anni si trasferisce a Roma iniziando la sua carriera da musicista, collaborando con numerosi cantautori italiani, tra cui Paola Turci e Riccardo Cocciante. Partecipa a Sanremo, prima come autore, poi come artista, con la canzone “L’amore vero”, con cui si piazza al quinto posto nella sezione novità aggiudicandosi il premio “Volare” come migliore musica della manifestazione e il premio come migliore testo. Sinni si esibirà per il pubblico grossetano mercoledì 28 luglio allo stadio di baseball “Jannella”, che per l’occasione avrà capienza massima di 800 persone.

“Grosseto dà il bentornato ad Erminio Sinni con un concerto che metterà in scena tutto il talento di un artista che sa emozionare – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, assessore alla cultura, Luca Agresti -. Questo concerto va ad aggiungersi ad un panorama culturale già ricco di iniziative, per cui non possiamo che essere felici di questa nuova occasione possibile grazie a Klaudio Viska, proprietario del Lux, che ci fa tornare a vivere la grande musica. Un ringraziamento anche all’assessore Fausto Turbanti che ha contribuito alla riuscita di questo evento”.

È possibile acquistare i biglietti al Lux lounge bar, tutti i giorni dalle ore 16 in poi, al Trombetta store, in via Goldoni 7 dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 19, oppure direttamente ai botteghini dello stadio Jannella a partire dalle 18 del 28 luglio.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 320.6272003.