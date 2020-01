“Music & Wine”: il “Duo con Brio” in concerto al Museo di storia naturale

Dopo il fortunato esordio di domenica scorsa che ha visto il tutto esaurito, la trentesima edizione del festival internazionale “Music & Wine” torna domenica 26 gennaio, alle 17.30, nella sala convegni del Museo di storia naturale in strada Corsini (ex piazza della Palma).

I riflettori si accenderanno questa volta sul “Duo con Brio”, formazione classica formata dal giovanissimo e promettente violoncellista milanese Alessandro Mauriello e dalla pianista Angela Ignacchiti e che presenterà al pubblico grossetano un interessantissimo programma che spazierà attraverso i più grandi autori del repertorio classico e romantico, da Johann Sebastian Bach a Luigi Boccherini e da Felix Mendelssohn a Sergej Rachmaninoff.

Il violoncellista Alessandro Mauriello, nato nel 2003, è una giovanissima e grande promessa del violoncellismo italiano. Ha iniziato i propri studi all’età di 5 anni e già conta nel suo palmares varie vittorie nei più importanti concorsi nazionali ed Internazionali di musica per i giovani, oltre ad avere già calcato le scene delle più importanti sale da concerto in Italia, Europa e Sud America e partecipando, fra l’altro, anche a progetti promossi dal Teatro alla Scala di Milano. E’ inoltre di pochi giorni fa la notizia che il giovane musicista è stato selezionato dal Conservatorio di Milano per rappresentare l’istituzione in Giappone nel prossimo mese di maggio.

Non è da meno il curriculum della pianista Angela Ignacchiti, legata fra l’altro ad Alessandro anche nella vita essendone la madre, docente pianista e clavicembalista di spessore internazionale e che vanta un’intensa carriera concertistica sia in Italia che nei vari Paesi del mondo.

Il festival “Music & Wine”, sorto per coniugare l’eccellenza della grande musica con i grandi vini del nostro territorio, è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e dall’associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Al termine dello spettacolo sarà offerta al pubblico una degustazione dei migliori vini rosati del territorio a cura di “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia. L’ingresso è a pagamento e comprende la degustazione (biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, gratis i bambini fino ai 10 anni) fino ad esaurimento dei posti a sedere, che sono limitati. Il botteghino del museo aprirà a partire dalle 16.

Da quest’anno inoltre si può aderire anche all’interessante proposta del “Pacchetto Museo & Musica” (17 euro biglietti interi e 13 euro i ridotti. Informazioni: cell. 333.9905662), che prevede l’ingresso al museo, la visita guidata, l’ingresso allo spettacolo con prenotazione dei posti a sedere oltre alla degustazione e dovrà essere prenotato alla biglietteria del museo o per telefono (0564.488571) entro e non oltre il giorno precedente al concerto.