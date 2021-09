“Music & Wine”: il concerto del “Duo Chaminade” conclude il festival musicale

Gran finale, con i posti già esauriti da alcuni giorni, per la trentunesima edizione del festival internazionale “Music & Wine” con il concerto di sabato 11 settembre, alle 21, nell’elegante cornice delle Terme Leopoldo II di Lorena a Marina di Grosseto per la serie “I Concerti del Granduca”.

L’importante festival musicale, ideato dall’associazione Amici del Quartetto in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, la Fondazione Grosseto Cultura, la biblioteca comunale Chelliana e i Comuni di Campagnatico, Cinigiano, Roccalbegna e Castiglione della Pescaia, oltre a numerose aziende private e con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, aveva avuto inizio proprio alle Terme Marine il 18 giugno scorso ed ha contato oltre 25 concerti distribuiti su gran parte del territorio provinciale.

Dopo il bellissimo omaggio di sabato scorso alle canzoni e alla vita del cantautore genovese Luigi Tenco ad opera dei bravissimi Ferdinando Molteni ed Elena Buttiero, salirà sul palcoscenico delle terme il “Duo Chaminade” formazione musicale di eccezione tutta al femminile formata dalla flautista Caterina D’Amore e dalla pianista Antonella De Vinco, impegnate in un avvincente programma che spazierà dalle musiche di Astor Piazzolla (autore del quale quest’anno si celebra il centenario della nascita) fino alla Carmen di Bizet, dalle colonne sonore che Nino Rota scrisse per i film di Federico Fellini fino alle più belle musiche per il cinema di Ennio Morricone, passando poi anche attraverso la canzone napoletana e il tango argentino. Una proposta musicale dunque molto ghiotta e variegata e che sarà, come da tradizione per il festival, impreziosita dai migliori vini rosati di Maremma presentati dall’Associazione “Rosae Maris” con Elisabetta Ceccariglia.

Dopo l’evento di sabato 11 settembre la serie dei “Concerti del Granduca” si sposterà poi nel prossimo periodo autunnale nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto, con altri gustosi appuntamenti musicali della domenica pomeriggio.