Concerto di Pasqua della corale Puccini: appuntamento nella chiesa del Cottolengo

In vista della santa Pasqua, la corale Giacomo Puccini organizza un concerto con particolare attenzione all’aspirazione alla pace, tanto più forte in questo periodo.

“Pensavamo sarebbe stato un periodo assai più festoso, questo, la mente ed il cuore sono invece in Ucraina: ci sentiamo ormai da oltre un mese come sotto il ponte di Irpin – si legge in un comunicato della corale -. Di sicuro attendiamo i segnali di una pace che appare essere tutta ancora da costruire e di rivedere affiorare quell’umanità che l’orrore della guerra scolora, abiura, affoga“.

Il concerto si terrà sabato 9 aprile, alle 21, nella chiesa di san Giuseppe Benedetto Cottolengo a Grosseto.

“Saranno eseguiti brani di musica corale sacra tratti dal patrimonio musicale costruito nei secoli, tratti di repertorio classico, romantico e contemporaneo, tutti a cappella, cercheremo di far risuonare gli echi della speranza – continua il comunicato -. Come ripetiamo da anni sui social: desideriamo vivere e cantare sempre la pace e la giustizia“.

Direttore il maestro Walter Marzilli. Ingresso libero nel rispetto della vigente normativa anticontagio.