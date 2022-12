“Concerto di Natale” nella cappella del seminario: il programma

L’associazione culturale Recondite Armonie, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Grosseto, della Diocesi di Grosseto, della scuola di musica “Giovanni Chelli”, presenta il “Concerto di Natale“, in cui si esibiranno Axel De Jenlis al violoncello, Gala Chistiakova al pianoforte, Diego Benocci al pianoforte.

L’iniziativa è in programma domenica 18 dicembre, alle 17, nella cappella del seminario vescovile, in viale Ferrucci 11 a Grosseto.

Saranno eseguite musiche di Bach, Mozart, Grieg, Rachmaninov, Tchaikovsky, Saint Saens.

Dopo il concerto, sarà offerta una degustazione di vini, prodotti e dolci tipici del territorio, realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con cantina I Vini di Maremma, caseificio Il Fiorino, Coop Unicoop Tirreno di Grosseto

Il biglietto unico per assistere al concerto costa 10 euro, la biglietteria aprirà domenica 18 dicembre alle 16.30. Prenotazione obbligatoria al numero 320.6812722 o all’indirizzo e-mail segreteria.reconditearmonie@gmail.com. Posti limitati.

Axel De Jenlis è nato nel 1989 in Francia e ha iniziato lo studio del violoncello all’età di sei anni. Si è laureato con il massimo dei voti al Conservatorio “Rimsky-Korsakov” di San Pietroburgo sotto la guida del maestro Anatoly Nikitin e si è successivamente perfezionato con il maestro Hélène Dautry all’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi.

Negli anni di formazione ha partecipato alle Masterclasses tenute da grandi musicisti, come Mark Drobinsky, Natalia Gutman, Philippe Muller e Jérôme Pernoo. Ha tenuto concerti solistici e in formazioni di musica da camera in Europa, Russia, Asia, Africa e America Latina, prendendo parte a prestigiosi festival, come “Les Festivals de Wallonie”, “Festival international Albert Roussel”, “E. Mravinsky International Music Festival”, “Festival Internacional de Ushuaia” e sale da concerto come la “Salle Cortot” di Parigi, “Oriental Art Center” di Shanghai, la Filarmonica di San Pietroburgo, Sala Grande dell’Accademia militare di Santiago e molte altre. Come solista, ha collaborato con orchestre come l’Orchestra sinfonica di Bruxelles, Orchestre de Sciences Po di Parigi, Ushuaia Orchestra Festival, Ensemble DeSaFiNaDo, the Youth Orchestra of El Salvador.

Axel è anche membro dell’Ensemble di violoncelli di San Pietroburgo, primo violoncello dell’Orchestra sinfonica dell’Università di Cambridge e partecipa regolarmente a progetti con l’Orchestra MusicAeterna sotto la direzione del maestro Teodor Currentzis. Dal 2011 Axel è direttore artistico del “Festival International de musique East- Ouest” di Louvain-la-Neuve in Belgio e, dal 2016, del Festival “Musique Vivantes” a Vichy in Francia. Attualmente suona un violoncello Hilaire Darche del 1913, concessogli dalla Fondazione Carlo Van Neste.