Concerto di Natale per i Madrigalisti di Magliano: appuntamento nella chiesa di San Giovanni

I Madrigalisti di Magliano in Toscana invitano la cittadinanza a partecipare al concerto di Natale, in programma sabato 21 dicembre, alle 18.45, nella chiesa di san Giovanni a Magliano in Toscana.

L’organista sarà Mauro Biscottini, il direttore sarà Walter Marzilli, con il debutto dei giovanissimi allievi del primo “Corso di educazione alla musica ed al canto” finanziato da Banca Tema.

I Madrigalisti danno appuntamento anche al 24 dicembre, alle 23.45, con la messa di Natale nella chiesa di san Giovanni a Magliano in Toscana.

“Si ringraziano il Comune di Magliano in Toscana – dichiarano i Madrigalisti –, la Banca Tema e il parroco don Roberto Cracco insieme a don Isacco Pezzotta“.

Per informazioni:

https://it-it.facebook.com/madrigalistidimagliano/

https://www.italiacori.it/coro-madrigalisti-maglianointoscana