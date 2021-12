“La voce di ogni strumento”: concerto di Natale con il grande jazz agli Industri

Appuntamento sabato 19 dicembre, alle 17.30, nel suggestivo Teatro degli Industri a Grosseto, con il tradizionale appuntamento natalizio con il grande jazz.

L’associazione A.Gi.Mus. riporta in città gli artisti che, nelle passate 10 edizioni, sono stati ospiti della stagione musicale “La voce di ogni strumento”: sarà un’occasione importante per ritrovarsi e per concludere in musica e in armonia il 2021 dopo mesi così difficili.

Il concerto vedrà Stefano Cocco Cantini al saxofono, Mauro Grossi e Danilo Rea al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Musicisti che non hanno bisogno di presentazione, con carriere di altissimo livello, musicisti che si sono trovati spesso sullo stesso palcoscenico e che si esibiranno ripercorrendo i classici del jazz, con incursioni nelle sonorità di varie parti del mondo.

All’interno dello spettacolo anche un estratto dal progetto “Articolo femminile“, di Stefano Cocco Cantini e dell’attrice Daniela Morozzi: un’apparente analisi illogica della carta stampata sulle tematiche dell’universo femminile. Le parole di Daniela Morozzi e il sax di Cantini accompagneranno il pubblico in una sorta di rassegna stampa tramite i pezzi di firme note del giornalismo, quali Vittorio Zucconi, Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni: musica e parole che racconteranno storie, dipingeranno ritratti, presenteranno fatti di cronaca.

L’associazione A.Gi.Mus. di Grosseto, formata da musicisti professionisti e da appassionati di musica, si distingue, oltre che per la qualità delle proposte artistiche, anche per il legame con alcune associazioni aventi mission e obiettivi solidali: Aism, Avis, Admo, Aipam, La Farfalla, Compassion. Tale collaborazione, consolidata nel tempo, ha lo scopo di rafforzare la visibilità di queste organizzazioni e delle loro cause, ma rappresenta anche una forma concreta di raccolta fondi, attraverso la donazione di una parte degli incassi dei concerti.

La rassegna musicale “La voce di ogni strumento” è patrocinata da Mibact, Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Lions Grosseto, Savoia Cavalleria, Cemivet, 4° Stormo Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Pasfa, Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, Confindustria Toscana Sud, Confcommercio Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura. Un appuntamento da non perdere, soprattutto per sostenere un grande progetto che unisce l’eccellenza musicale alla solidarietà.

Informazioni: tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it

Biglietto al costo di 15,00 euro acquistabili on line sul sito www.agimusgrosseto.it.

Per assistere al concerto sarà necessario essere in possesso del Green Pass.