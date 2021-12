Concerto di Natale per gli allievi della scuola di musica: tre appuntamenti in programma

Per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura è tempo di esibirsi nel tradizionale appuntamento del concerto di Natale.

E se nel 2020 era stato inevitabile limitarsi allo streaming, quest’anno sarà di nuovo possibile assistere in presenza dalla platea dell’auditorium “Carlo Cavalieri” in via Bulgaria (con Green pass rafforzato; l’ingresso è libero).

Gli appuntamenti in programma sono tre: mercoledì 22 dicembre, alle 16 e alle 18, per gli allievi dei vari corsi e giovedì 23 dicembre, alle 21.15, nella chiesa dei Bigi per il coro giovanile InCantus diretto da Sandra Biagioni.

Il programma

Mercoledì 22 dicembre, a partire dalle 16, si esibiranno Aurora Praderio, Fanny Giallaurito, Alessandro Praderio, Ylenia Ponticelli, Aurora Scalabrino e Michelangelo Alocci (classe di pianoforte della docente Eloisa Romeo), Emanuel Nella, Carlotta Anna Denevi, Valentina Stefanelli, Alberto Della Monaca, Iacopo Tortolini, Lorenzo Pepi e Daniele Greco (classe di pianoforte del docente Giuliano Schiano), Riccardo Abruzzese e Flavia Stolzi (classe di pianoforte del docente Diego Benocci), Matteo Greco (classe di chitarra del docente Alessandro Benedettelli).

Mercoledì 22 dicembre, a partire dalle 18, saliranno sul palco dell’auditorium Matilde Volpe, Andrea Rossi, Miguel Clementi, Francesca Lucarelli e Lucrezia Chiella (classe di pianoforte della docente Laura Fabbiani), Sofia Piccioni (classe di pianoforte della docente Laura Menchini), Amelia Desideri (classe di violoncello della docente Laura Bianchi), Andrea Bruno e Priscilla Desideri (classe di violino del docente Claudio Cavalieri), Lorena Moretti (classe di sassofono del docente Davide Vallini), Nicole Daiana Derosa, Giorgia Addonisio e Bianca Addonisio (classe di violino del docente Ivan Calò), Sofia Pacciani, Michelle Zamarian, Marta Renzetti, Fiammetta Balestri, Marta Paladino, Giacomo Brizzi, Antonio Ferraro e Lavinia Fusco (classe di pianoforte del docente Mirko Galeazzi).

Giovedì 23 dicembre, alle 21.15, nella chiesa dei Bigi, sarà la volta delle allieve del coro InCantus diretto da Sandra Biagioni che proporranno una serie di classici natalizi: si esibiranno Vittoria Andreini, Benedetta Barra, Alessandra Bernazzani, Emma Calamai, Emma Carfi, Alice Cassioli, Matilde Ciofi, Giulia De Marchi, Caterina Mascagni, Agnese Molinu, Aurora Nardi, Nicole Pinto e Sara Schiano.

Tutte le informazioni sono anche sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.

Nella foto: le allieve del coro InCantus