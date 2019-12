“La Società Filarmonica Città di Grosseto sarà vicino alla nostra comunità anche questo Natale“.

Ad annunciarlo è il presidente della Società, Angelo Grippa.

“La più antica delle associazioni cittadine, nata nel 1780 e sopravvissuta ad ogni controversa contingenza locale, saluterà i grossetani e porterà gli auguri di buone feste con un concerto della banda, che si terrà domenica 15 dicembre – spiega Grippa -. L’evento prenderà avvio alle 17 al Teatro degli Industri e chiunque potrà parteciparvi con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione all’indirizzo mail [email protected]“.

“E’ questo uno degli appuntamenti più significativi della banda cittadina che in ogni avvenimento istituzionale, religioso o sociale del territorio offre la sua presenza esaltando le tradizioni e le celebrazioni storiche e di rito – continua Grippa -. Come ogni anno, il concerto presenta delle novità che attengono al repertorio e alla conduzione del concerto, novità che la Filarmonica auspica possano essere apprezzate e gradite a quanti interverranno, ci auguriamo numerosi come sempre. Sarà possibile ascoltare, sotto la direzione del maestro Davide Salvestroni, brani classici e musiche natalizie, ma anche marce e pezzi di musica leggera“.

“L’amministrazione comunale, la Banca Tema, il Latte Maremma, Tiemme hanno concorso a sostenere l’iniziativa dando seguito, anche in questo caso, ad una confermata collaborazione e al prezioso attaccamento alle tradizioni con la volontà di stare vicino alla città attraverso la musica nella festa più importante dell’anno, celebrata in tutto il mondo sia per motivi religiosi che pagani e laici – termina Grippa –. Mi auguro una massiccia dimostrazione di vicinanza dei grossetani e insieme il loro interesse a far crescere la Filarmonica anche come luogo di sana aggregazione per giovani e anziani“.