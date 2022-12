Musica e solidarietà: concerto di Natale del Rotary Club

Si terrà venerdì 16 dicembre, alle 18, nella sala San Bernardino di Massa Marittima, il concerto di Natale organizzato dal Rotary Club massetano. Evento pubblico che precede la tradizionale cena conviviale degli auguri riservata ai soci.

“Abbiamo voluto regalare a Massa Marittima un concerto natalizio per celebrare, insieme ai massetani, la festa della Natività – afferma il presidente Carlo Vivarelli -. Ci è piaciuta fin da subito l’idea di realizzare un momento di autentica condivisione e un’occasione di incontro con la cittadinanza che ci desse modo non solo di scambiarci gli auguri, ma di rafforzare il legame con l’intera comunità“.

“Il concerto verrà eseguito da tre artiste esordienti under 18 (Isabella Spadini, voce e pianoforte, Giulia Piva, chitarra, Beatrice Baldi, batteria), due delle quali massetane – prosegue Vivarelli -, che nel corso della serata alterneranno brani della tradizione natalizia con quelli di musica contemporanea. Siamo convinti che questo primo palcoscenico rappresenti per loro un’importante conferma nel coltivare la straordinaria passione per il canto e la musica che dimostrano ogni giorno”.

L’ingresso sarà libero con offerta. Il ricavato delle donazioni verrà interamente devoluto in favore dell'”End Polio Now”, progetto rotaryano a sostegno della ricerca contro la poliomielite.