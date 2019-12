Concerto di Natale della corale Puccini: appuntamento in Cattedrale. Il programma

Torna il consueto concerto di Natale della corale Puccini.

Domenica 22 dicembre, alle 21, in cattedrale la corale canterà accompagnata dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e diretta dal maestro Walter Marzilli, per un totale di più di cento componenti tra orchestrali e coristi.

Per l’occasione saranno proposti brani natalizi, perle della polifonia classica, del barocco, del periodo romantico, oltre che, ovviamente, della tradizione popolare.

L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, del Lions Club Host e della Diocesi.

Il concerto inizierà con il Te Deum di F. J. Haydn; a seguire classici natalizi Adeste Fideles e Les Anges, nell’elaborazione ed orchestrazione di Francesco Iannitti Piromallo, Star Carol di J. Rutter (orchestrazione Piero Caraba).

La seconda parte prenderà il via con O Magnum Mysterium di Mariano Garau, a cappella, quindi l’Halleluja tratto dal Messiah di G. F. Handel, e Laudate Dominum, dai Vesperae solennes de confessore, K.339, W.A. Mozart di W. A. Mozart per solo, coro, orchestra.

In prima assoluta con orchestrazione appositamente realizzata per l’occasione, saranno eseguiti i seguenti brani di prestigiosi compositori italiani contemporanei:

O Salutaris Hostia di Mario Lanaro per soli, coro e orchestra, brano dalle sonorità emblematiche, misteriose, intense che sublimano ed esaltano il testo;

Quem vidistis pastores di Mauro Zuccante, musica avvolgente,angelica che ci fa vivere la sorpresa dei pastori, la dolce visione che apparve ai loro occhi e toccò le loro anime;

Lux Fulgebit di Giuseppe Mignemi musica che abbaglia ed esalta il nostro stupore e invade con tutta la sua potenza di sapienza e consapevolezza.

Il concerto terminerà con Bianco Natale, elaborazione ed orchestrazione di Francesco Iannitti Piromallo, cantato dal coro e dal pubblico.

La corale tradizionalmente dedica il concerto di Natale in Cattedrale a un’associazione che si adopera per rendere sempre più accogliente ed attenta la nostra città per tutto l’anno, non solo a Natale: quest’anno è stata scelta la nuova associazione INS.I.EME. Grazie all’affiancamento di tutori e volontari, l’associazione offre ai ragazzi-adulti con varie tipologie di disabilità un’opportunità occupazionale.

Il concerto ospita inoltre un momento ricco di spunti di riflessione: il Premio del Volontariato della Pro Loco di Grosseto per il 2019 conferito al Pasfa, associazione di assistenza per militari e loro familiari in condizioni di difficoltà.

Programma (suddiviso in due parti) – Nell’intervallo Premio Volontariato 2019 della Pro Loco Grosseto:

Te Deum n.2 in Do di F.J.Haydn

Adeste fideles, tradizionale, orchestrazione Francesco Iannitti

Les anges, tradizionale francese, orchestrazione Francesco Iannitti

Star Carol, J. Rutter, orchestrazione Piero Caraba

Halleluia, dal Messiah di F. Haendel

O magnum mysterium, di Mariano Garau (a cappella)

Laudate Dominum, dai Vesperae solennes de confessore, K.339, W.A. Mozart, solista , coro, orchestra e organo

O salutaris hostia, Mario Lanaro orchestrazione Lanaro

Quem vidistis pastores, Mauro Zuccante, orchestrazione di Zuccante

Lux fulgebit, Giuseppe Mignemi, orchestrazione Mignemi

Bianco Natale, I. Berlin con il pubblico

Ingresso libero.