Concerto di Capodanno al Teatro Moderno: in scena l’Orchestra sinfonica

Il tradizionale concerto di Capodanno con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” cambia sede. Non più, come in passato, al Teatro degli Industri, bensì nel più capiente Teatro Moderno, in modo da garantire un opportuno distanziamento e mantenere una buona capienza.

L’appuntamento per salutare l’arrivo del 2022 è per sabato primo gennaio, alle 18: per assistere al concerto – con Green pass rinforzato e mascherina ffp2 – è previsto un biglietto unico a 20 euro (prenotabile via WhatsApp al numero 333.5372994; pagamento tramite bonifico bancario intestato all’Orchestra Città di Grosseto con Iban IT32N0885114301000000008057 oppure alla Ferramenta Cavalieri).

A dirigere l’orchestra sarà Massimo Merone, mentre il programma prevede l’esecuzione di alcune tra le più celebri ouverture di arie d’opera e di tradizionali brani di Strauss. Nel dettaglio, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” eseguirà l’ouverture dalle “Nozze di Figaro” di Mozart, l’ouverture da “Fledermaus” di Strauss, “Liebestod” di Wagner, l’ouverture dal “Don Giovanni” di Mozart, “Nimrod” di Elgar e, sempre di Strauss, “Vergnugnszug Polka schnell”, “Auf der Jagd”, “Tik Tak Polka” e “Pizzicato Polka”. E ancora il “Nabucco” di Verdi, l’intermezzo dalla “Manon Lescaut” e il “Nessun dorma” di Puccini, “Sempre libera” e “Brindisi” di Verdi.