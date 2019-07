Montepescali: concerto di clarinetto e pianoforte nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo

Il circolo culturale Montepescali organizza per sabato 6 luglio, alle 21.15, nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, un concerto di musica da camera di particolare interesse.

Protagonisti della serata saranno Alessandro Casini al clarinetto e Marlene Fuochi al pianoforte, due giovani musicisti formatisi in ambito fiorentino e perfezionatisi sia in Italia che all’estero con Giovanni Riccucci, Calogero Palermo, Alessandro Carbonare, Gabor Meszaros e Davide Lattuada per il clarinetto, mentre per il pianoforte Alexander Lonquich, Dario DeRosa, Paolo Bordoni, Alfonso Ghedin, Stefano Fiuzzi, Giampaolo Nuti e Carlo Fabiano.

Entrambi sono stati premiati in diversi concorsi d’esecuzione non solo nazionali ed hanno avuto esperienze in orchestre, tra le quali quelle del Maggio musicale fiorentino, l’Orchestra regionale toscana, l’Orchestra giovanile italiana e l’Orchestra Cupiditas fondata a Firenze nel 2015.

Il duo, che ha esordito nel 2017 nell’ambito dell’anteprima del festival “Elba isola musicale d’Europa”, continua a percorrere i capisaldi del repertorio, inserendo in questa occasione brani solistici. Inoltre, vale la pena notare che tra i brani proposti, sebbene consolidati nel repertorio per pianoforte e clarinetto, si trova nel programma di questo recital una certa attenzione al ‘900. Il brano più “antico” proposto sarà infatti una Sonata di Brahms, composta negli anni ’90 dell’‘800. Il resto del concerto avrà in generale, quindi, un carattere moderno, finanche contemporaneo con Stravinskij (Tre Pezzi per clarinetto solo), Gershwin (Tre preludi per pianoforte), Poulenc (Sonata per clarinetto e pianoforte) e Debussy (Première rhapsodie per clarinetto e pianoforte).

Alessandro Casini

Nato a Fiesole (Firenze) nel 1993, Alessandro Casini si avvicina per la prima volta al mondo della musica all’età di tre anni frequentando i corsi propedeutici all’Accademia San Felice di Firenze. L’anno successivo s’iscrive alla Scuola di musica di Fiesole (Smf), dove inizia gli studi di solfeggio e flauto dolce. A otto anni entra a far parte della classe di clarinetto del maestro Giovanni Riccucci. Alla Smf ha la possibilità di fare notevoli esperienze in orchestra (direttori Luc Baghdassarian, Christopher Franklin, Nicola Paszkowski, Renato Rivolta, Edoardo Rosadini), in ensemble di fiati (direttori e maestri Lorenzo Bettini, Guido Corti) e nella musica da camera con Riccardo Cecchetti. Vince anche tre borse di studio ed il concorso per solisti e consegue il diploma come privatista al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara all’età di diciotto anni. In questo periodo risulta vincitore, od ottiene buoni piazzamenti, in alcuni concorsi di esecuzione musicale.

Nel 2012 entra al Conservatorio della Svizzera italiana (Lugano), nell’ambito del Master of Arts in Music Performance. Ha occasione di formarsi tra l’altro sotto la guida dei maestri Gabor Meszaros e Omar Zoboli (ensemble di fiati). Nel 2014 vince il II premio nella categoria under 20 all’International Competition for Clarinet (Repubblica Ceca) e, nel 2016, il primo premio assoluto per la categoria fiati del Concorso internazionale Crescendo oltre al Fiorino musicale (già vinto nel 2012).

In ambito orchestrale, oltre ad essersi formato per un anno (2016-2017) nell’Orchestra giovanile italiana sotto la guida di Giampaolo Pretto, ha collaborato con l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino, l’Orchestra regionale toscana e l’Orchestra da camera fiorentina. Nel 2015 entra nell’organico dell’Orchestra giovanile Cupiditas diretta da Pietro Mazzetti.

Ha frequentato corsi speciali con il suo primo maestro e varie Masterclass, tra le quali quelle tenute dai maestri Alessandro Carbonare, Calogero Palermo, Riccardo Crocilla e Davide Lattuada per il clarinetto basso. Per l’etichetta Aethalia pubblica il suo primo disco dedicato alla Gran Partita di Mozart; concerto registrato dal vivo nel 2015. Alla Scuola di musica di Fiesole collabora come sostituto del maestro Giovanni Riccucci per i corsi di base e del triennio, oltre a svolgere l’attività d’insegnante in altri ambiti.

Marlene Fuochi

Nata a Firenze nel 1990, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni con Monica Pacchioni. Diplomatasi al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida di Stefano Fiuzzi, si perfeziona, frequentando il biennio specialistico di pianoforte solista con Susanna Bigongiari, laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha studiato inoltre con Rosa Maria Scarlino, Lydia Rocchetti e Giampaolo Nuti.

Molto attiva nel campo della musica da camera, ha studiato con Daniela De Santis e Matteo Fossi. Attualmente frequenta l’ultimo anno del corso di musica da camera all’Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Carlo Fabiano. Ha partecipato a Masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da Alexander Lonquich, all’Accademia Chigiana di Siena, Bruno Canino, Riccardo Risaliti, Dario De Rosa, Paolo Bordoni, Alfonso Ghedin. E’ stata premiata in numerosi concorsi pianistici, classificandosi sempre ai primi posti: primo premio del concorso pianistico “Rassegna musicale F. Mendelssohn” di Alassio (Savona), del “G. Rospigliosi” di Lamporecchio (Pistoia), del concorso “Piove di Sacco” (Padova), del “Vito Frazzi” (Firenze), il secondo premio del concorso “Crescendo” di Firenze e del “Nuovi orizzonti” (Arezzo) e il primo premio al concorso “Riviera della Versilia” (Viareggio).

Si esibisce regolarmente in numerosi concerti in qualità di solista e in diverse formazioni cameristiche. Tra gli altri, collabora con Guido Corti, Paolo Carlini, Ludovica Rana. Si dedica inoltre con passione all’insegnamento del pianoforte.