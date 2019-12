“Giovani in musica”: il pianista Christos Fountos in concerto al Polo Bianciardi

Prosegue la rassegna “Giovani in musica”, organizzata dall’A.Gi.Mus. di Grosseto: giovedì 5 dicembre, alle 18.00, sarà la volta del giovane pianista cipriota Christos Fountos.

Vincitore di vari concorsi nazionali e internazionali, una passione per Bach e per la musica del ventesimo secolo, Christos Fountos vive attualmente a Londra, dove si sta specializzando al Trinity Laban Conservatoire of Music and dance, sotto la guida dei maestri Philip Fowke e Sergio De Simone.

Il programma del concerto prevede la Suite Inglese no. 3 in Sol minore di Bach, il trittico “Gaspard de la nuit” di Ravel e le Sonate n. 4 e N. 5 di Scriabin.

L’appuntamento quindi è per il 5 dicembre, nell’aula magna del Polo Bianciardi, in piazza De Maria a Grosseto, sede fra l’altro del Liceo musicale , per aggiungere un altro tassello alla scoperta dei giovani musicisti italiani ed internazionali grazie al programma proposto dall’A.Gi.Mus. (Associazione Giovani Musicisti), che da oltre 60 anni persegue l’obiettivo di sostenere e promuovere giovani talenti e portare la musica al maggior numero possibile di persone.

L’accesso al concerto è gratuito.