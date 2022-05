L’Orchestra sinfonica e “Vivace” in concerto nella chiesa di San Francesco

La rassegna dei concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un nuovo appuntamento con la grande musica: l’ensemble si esibirà venerdì 20 maggio alle 21 nella chiesa di San Francesco (il biglietto d’ingresso – posto unico – costa 10 euro; è richiesta la prenotazione chiamando il numero 333.5372994). Per l’occasione l’orchestra sarà diretta da Massimo Merone e si esibirà insieme con la formazione giovanile “Vivace“. Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Ouverture Le Ebridi di Mendelsshon e della Sinfonia n. 3 Renana di Schumann.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Nel 2014, inoltre, ha conseguito (con il massimo dei voti e la lode) il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il titolo di direzione d’orchestra al Conservatorio “Cherubini” di Firenze (sempre con il massimo dei voti) e il diploma di perfezionamento in direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza. Si esibisce in attività concertistica e solistica in varie formazioni cameristiche e sinfoniche; dal 2000 ricopre il ruolo di primo dei secondi violini nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, della quale è componente sin dalla fondazione e che dirige in varie occasioni.