“I diritti non vanno in quarantena!”: la Cgil organizza un concerto in streaming per celebrare il lavoro

La Flc Cgil di Grosseto ha deciso di organizzare “I diritti non vanno in quarantena!”, un concerto del primo maggio in streaming sulla propria pagina Facebook e sul proprio sito www.flc-toscana.it/grosseto; una nuova forma di socializzazione digitale nel rispetto del distanziamento sociale da Covid-19, perchè i diritti non vanno in quarantena e nemmeno le relazioni sociali.

Come molte cose in questo periodo, anche la Festa dei lavoratori deve cambiare forma per attenersi alle norme di sicurezza della salute; la sfida è trovare nuovi modi che rispettino lo spirito di una data così significativa e mantengano un rapporto con i cittadini, con i lavoratori. E’ da questa riflessione che è nato il concerto, per creare un’occasione per sentirsi meno soli ed isolati, sia socialmente che professionalmente; musica, canzoni e riflessioni sul mondo del lavoro, con le esperienze, le difficoltà e le paure che i docenti racconteranno tra una canzone e l’altra.

In questa fase i lavoratori della scuola sono sotto pressione, tra smart working, didattica a distanza e la percezione esterna che sia tutto facile e poco impegnativo; a cui si aggiunge la rabbia e la frustrazione dei tantissimi precari che, dopo anni di servizio, continuano a non avere risposte serie per la stabilizzazione.

Una maratona social all’insegna della buona musica, con 19 musicisti, artisti e docenti del nostro territorio, che si passeranno il testimone; a tener le fila Cosimo Postiglione, attore teatrale e docente precario, ospiti d’eccezione Stefano Cocco Cantini con il suo sax e Luca Pirozzi di Musica da Ripostiglio.

L’appuntamento è per venerdì primo maggio, dalle 16.30 alle 19.00 sulla pagina Facebook della Flc Cgil di Grosseto, al link https://www.facebook.com/FLC-CGIL-Grosseto e sul sito http://www.flc-toscana.it/grosseto