“Beethoven sotto le stelle”: l’orchestra Europa Musica in concerto al Cassero

A Massa Marittima un nuovo appuntamento con i concerti di “Aspettando Lirica in Piazza“: giovedì 5 agosto, alle 21.30, al Cassero senese, si terrà l’evento “Beethoven sotto le stelle“, con l’orchestra Europa Musica, formata da oltre 40 musicisti, diretti dal maestro Maurizio Morgantini.

Sarà una bellissima serata beethoveniana in cui si susseguiranno le più celebri opere del grande compositore che ha rivoluzionato la musica. Questi i brani in programma: Coriolano Ouverture op. 62; Romanza per violino e orchestra n. 1 op. 50; Sinfonia n. V in Do minore.

Il biglietto, al costo di 10 euro, è in vendita al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, in Corso Diaz 36.

Informazioni: tel. 0566.906525 e 0566.906554, e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it o lirica@comune.massamarittima.gr.it.

“Aspettando Lirica in Piazza” è promossa dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’impresa Europa Musica di Roma.