Concerto di Capodanno agli Industri: sul palco l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto

Al Teatro degli Industri va in scena un appuntamento tradizionale del calendario musicale grossetano.

Mercoledì primo gennaio, alle 18, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” si esibisce nel tradizionale concerto di Capodanno.

Diretta da Andrea Colombini, l’ensemble eseguirà “La donna, l’amore e il 3/4 (ovvero … musica bella!)“, con i vocalizzi dei solisti soprani Debora Vincenti, Diana Kirienko e del tenore Giovanni Cervelli. Ospiti d’eccezione della serata saranno le suggestive cornamuse del Maggiore Andy Reid e del “Lance Sergeant” Damien Light, esponenti del primo battaglione delle Guardie reali scozzesi, per coniugare con un tipico tocco musicale d’oltremanica la classicità della tradizione orchestrale nostrana: il risultato sarà un concerto che promette emozioni e armonie davvero uniche.

Nel programma composizioni di Strauss, Puccini, Verdi, Brahms e Sibelius. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, fondata nel 1994 e premiata con il Grifone d’oro nel 2008, è presieduta da Antonio Di Cristofano ed è ormai una prestigiosa istituzione musicale sul territorio maremmano e non solo: si esibisce abitualmente in tutta Italia e all’estero, con grande successo di pubblico e critica, collaborando con artisti di fama internazionale. Per l’occasione sarà diretta da Andrea Colombini: lucchese, presidente e direttore artistico del Festival Puccini, è un artista poledrico che vede tra le sue numerose attività quelle di regista di video musicali e produttore di documentari e programmi televisivi.

I biglietti per il concerto di Capodanno al Teatro degli Industri di Grosseto sono in vendita un’ora prima del concerto alla biglietteria del teatro. È a disposizione anche il servizio di prevendita, chiamando il numero 333.5372994.

Ulteriori informazioni anche sul sito www.orchestragrosseto.it o sulla pagina Facebook di Orchestra Sinfonica Città di Grosseto.