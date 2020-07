“Canto vagabondo”: Carla Baldini e Dino Simone in concerto alla Chelliana

Carla Baldini, accompagnata dalla voce e dalla fisarmonica di Dino Simone dell’associazione Soul Diesis, in scena nel nuovo appuntamento con la rassegna “Grosseto in scena“, promossa dal Comune.

Il concerto è in programma mercoledì 29 luglio nel chiostro della biblioteca Chelliana di via Mazzini: dalle 21.30 il duo si esibirà in “Canto vagabondo“. L’ingresso è gratuito, ma occorre la prenotazione al numero 347.8040831, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Carla Baldini è una cantante e compositrice maremmana: vanta nel suo curriculum una collaborazione con Giorgio Albertazzi, autore insieme con lei di “Notturno etrusco”, spettacolo che ha avuto come attori protagonisti, oltre ad Albertazzi, Arnoldo Foà, Ilaria Occhini e Alessandro Haber ed è stato rappresentato in alcuni fra i più suggestivi siti archeologici etruschi. La cantante è anche leader del gruppo vocale “Vocal sisters”, composto da cinque voci femminili. Dopo venti anni di insegnamento del canto a indirizzo moderno in varie scuole di musica, ha fondato nel 2009 a Grosseto il centro della voce “Il buon canto”, specializzato nella didattica e rieducazione della voce artistica cantata e parlata. Con lei in scena ci sarà Dino Simone, fisarmonicista e cantante che da tempo si esibisce in Maremma.