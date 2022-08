Briga sbarca in Maremma: concerto gratuito in piazza dei Rioni

Giovedì 11 agosto, alle 21.30, in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, sbarca il Briga summer tour, con l’unica data toscana dell’estate. Un nuovo appuntamento del calendario estivo, promosso dall’amministrazione comunale di Monte Argentario e realizzato da Ad Arte Spettacoli. Un evento gratuito, con ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mattia Bellegrandi, in arte Briga, comincia la sua carriera girando per il mondo e sviluppando la passione per la musica. Si avvicina al mondo del rap e inizia a scrivere i primi brani, pubblicando nel 2010 “Anamnesi” e nel 2011 il mixtape “Malinconia della partenza”. Pubblica in seguito lo street album intitolato “Alcune sere”, collaborando anche con diversi artisti della scena rap romana, tra cui Gemitaiz e Coez. Nel 2015 partecipa ad Amici e il suo singolo “Sei di mattina” diventa una hit, conquistando il disco d’oro. A dicembre 2019 partecipa al Festival di Sanremo con Patty Pravo, con il brano “Un po’ come la vita”, e pubblica la collection “Il rumore dei sogni”. Ha scritto due libri: “Non odiare me”, pubblicato nel 2016, e “Novocaina. Una storia d’amore e di autocombustione” nel 2017. Nella sua carriera ha collaborato e duettato con tanti artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Boosta, Emma Marrone e Patty Pravo. Ha preso parte alle riprese del film “Zeta” (2016) e ha co-condotto con Ema Stokholma il programma “Stranger Europe”, un viaggio alla scoperta di cose strane in giro per l’Europa in onda su Rai4.

L'evento è gratuito, con ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il calendario di eventi si concluderà venerdì 19 agosto con il musical "Celebrities".

Informazioni: ufficio turismo tel. 0564.811990 e 0564.811991.