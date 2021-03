“Aspettando il premio Scriabin”: la musica dei Beatles inaugura la rassegna

La musica dei Beatles apre la seconda parte della stagione musicale “Aspettando il premio Scriabin“, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, ideatore e organizzatore del concorso internazionale.

Il primo dei sei concerti della rassegna è in programma venerdì 5 marzo, alle 21, in diretta streaming sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official” e sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto”, aperta a tutti e gratuita.

Sul palco del teatro degli Industri ci sarà il quintetto “Abbey Road dixie band“, presentato dall’associazione culturale musicale “Amici per la musica”. Klaus Lessmann (clarinetto e arrangiamenti), Michele Makarovic (cornetta), Paolo Acquaviva (trombone), Mirco Sonett (sousafono) e Riccardo Galardini (banjo) presentano la musica dei Beatles in una versione completamente nuova nella quale si incontrano jazz, swing e blues tipici della New Orleans degli anni Trenta.

I cinque musicisti giocano con le note dei brani più conosciuti della band di Liverpool proponendo un concerto unico dove le popolarissime canzoni dei Fab Four diventano nuove, all’insegna del suono ragtime, swing e jump. Brani come “When I’m sixty four”, “Honey Pie”, “Lady Madonna”, “Her Majesty”, romantiche ballate pop come “Girl”, “Nowhere man”, “Yesterday”, ninne nanne come “All together now” e “Yellow submarine” e “Why don’t we do it in the road”, “A hard day’s night” e “One after 909” saranno suonate in versione blues.