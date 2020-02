“Giovani in musica”: il pianista Andrea Emanuele in concerto al Polo Bianciardi

Diplomato al Conservatorio di Palermo con massimo dei voti, lode e menzione d’onore, perfezionatosi con maestri del calibro di Daniel Rivera, Benedetto Lupo, Joaquin Achucarro, vincitore di una borsa di studio che gli ha consentito di specializzarsi al Trinity Laban College di Londra sotto la guida di Sergio De Simone: il pianista Andrea Emanuele si esibirà a Grosseto, giovedì 6 febbraio, alle 18, nell’aula magna del Polo Bianciardi, in piazza De Maria 31, per la rassegna “Giovani in musica” curata da A.Gi.Mus.

Andrea Emanuele proporrà un programma vario, che parte da “Danseuses de Delphes” e “Voiles” di Claude Debussy, per poi passare alla Sonata KV 332 in Fa maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e terminare con la Sonata op. 35 in Sib minore di Frederick Chopin, probabilmente il capolavoro assoluto del grande compositore romantico, comprendente la celeberrima “Marcia funebre”.

“A.Gi.Mus. sostiene i giovani musicisti: sostenete A.Gi.Mus – esorta la presidente e direttrice artistica Gloria Mazzi –. I concerti sono ad ingresso libero, ma è possibile contribuire alle finalità dell’associazione tramite un tesseramento, che consente anche di ricevere in anteprima le news relative ai concerti”.

“Facciamo appello a tutti gli appassionati di musica – continua la vicepresidente Patrizia Varone –, agli enti locali, alle imprese, alle aziende presenti sul territorio perché collaborino con noi, aiutandoci a perseguire la nostra mission: portare la musica, la sua bellezza e il suo alto valore culturale ed educativo al maggior numero possibile di persone e in diversi contesti e luoghi della nostra bella terra”.

Ricordiamo infatti i progetti dell’associazione: le rassegne “Giovani in musica”, “Musica in ospedale”, “Concerti per le scuole” e la stagione musicale “La voce di ogni strumento”, con artisti di alto calibro, che unisce la musica alla solidarietà, con una parte del ricavato donata ad associazioni di volontariato.