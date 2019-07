Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience in concerto a Porto Santo Stefano

Un grande ritorno sulla scena dal vivo: quello dei mitici Earth, Wind & Fire, band icona della black music con 23 album all’attivo ed oltre quaranta milioni di dischi venduti nel mondo, al centro del Mediterraneo.

Dopo lo stop che si autoimposero nel 1983 e le mai confermate voci, protrattesi all’infinito, di un ritorno sulle scene, Al McKay, il pluripremiato chitarrista della band, ha rimesso insieme la band con quei compagni originali della prima ora che avevano ancora voglia di percorrere la strada già tracciata sin dall’inizio degli anni ’70.

Adesso questa leggendaria band – che ha dettato legge nella musica soul, funky e dance e si chiama per la precisione “Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience” – suonerà il 5 luglio in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano.

Si può ben dire che gli Earth Wind & Fire sono la musica: in quest’epoca in cui assistiamo a band che suonano dal vivo con basi e voci preregistrate, loro offrono, sera dopo sera, uno strabiliante concerto fatto di energia vitale, improvvisazione e infinito “dance groove”. La sezione fiati, composta dai membri originali, oltre che da quelli dei Doobie Brother e Tower of Power, insieme all’incessante sezione ritmica ed alla incredibile voce di Tim Owens, offrono alla chitarra di Al McKay, già vincitore di numerosi dischi di platino, il tessuto musicale ideale per far sognare e ballare tutti gli appassionati di musica soul.

La successione dei brani, hit dopo hit, da “September” a “Boogie Wonderland”, da “Let’s Groove” a “Let Me Talk” di questo storico gruppo garantisce agli spettatori una indimenticabile esperienza, una completa immersione nel mondo magico della musica dell’anima. Senza effetti speciali, fumi, specchi e coriandoli, “Al McKay Earth Wind & Fire Experience” fanno esplodere la vera ed autentica musica funk americana, suonata veramente dal vivo, in un evento che non si può assolutamente perdere, due ore di spettacolo, ad ingresso libero, davanti al mare dell’Argentario.

Introdurrà la serata il gruppo The Longboarders, ovvero: Paolo Castriconi (voce e chitarra), Filippo Chiarello (chitarra), Alessandro Albertazzi (batteria) e Ranieri Cecconi (basso).