“Intermezzo”: “Torniella in musica” non si ferma e offre due concerti. Il programma

L’attuale emergenza sanitaria ha imposto lo stop per il 2020 al tradizionale campus musicale estivo “Torniella in musica“, che per sette edizioni ha animato il luglio torniellino con corsi di perfezionamento musicale e numerosi spettacoli partecipati da decine di ragazzi con le loro famiglie.

Ma l’associazione culturale “La Farandola”, promotrice della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e la collaborazione della proloco Piloni Torniella, per dare un segno di continuità a questo evento e un messaggio di rinascita e ottimismo, sarà comunque presente a Torniella con 2 prestigiosi concerti.

Il primo è quello del 18 luglio, tenuto dal duo pianistico Cristina Biagini – Marco Marzocchi, che vanta un curriculum di prestigio internazionale, essendosi esibito in importanti festival in tutto il mondo. In programma musiche di Schubert Brahams Tchaikovsky e Gershwin, di cui verrà eseguita la famosissima “Rapsodia in blu”.

Il 26 luglio sarà la volta del duo jazz chitarra e sassofono di Riccardo Galardini e Klaus Lessmann, noti musicisti attivi sul territorio che vantano solide e significative esperienze artistiche in campo nazionale e internazionale.

Preludio dei due concerti un’interessante conferenza a carattere divulgativo scientifico dal titolo “Vega un lanciatore italiano”, che si terrà nella sala del circolo Arci di Torniella il 17 luglio, alle 21.30, e vedrà l’attuale presidente della Farandola Stefano Pacciani, insieme a Carlo Biagini, illustre socio fondatore e già presidente della Farandola, fino al 2017, ripercorrere 30 anni di storia di cui sono stati protagonisti in prima persona come progettisti.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, l’ingresso è consentito sino ad esaurimento posti nel rispetto delle attuali norme sul distanziamento sociale. Per informazioni e prenotazioni: cell. 335.6760258, 347.5568511, e-mail a.lafarandola@gmail.com.