Torna il Terre di Maremma Classica Jazz Festival: concerto inaugurale a Monterotondo

Il Terre di Maremma Classica Jazz Festival giunge quest’anno all’ottava edizione.

Un numero non indifferente che segna la continuità e la caparbietà degli organizzatori, nelle vesti dell’agenzia Euromusic Classica di Grosseto, che con tenacia e passione portano avanti l’espressione della musica con la M maiuscola.

Anche quest’anno la rassegna può contare su grandi artisti di fama internazionale. Grandi nomi, dunque, ed anche grandi nomi di ritorno perché l’enorme successo riscosso nei concerti della passata edizione ha fatto sì che alcuni di quegli artisti venissero reclamati e rivoluti a gran voce sia dal pubblico che dalle amministrazioni comunali.

Così, al graditissimo ritorno del maestro Luca Pollastri, con il suo coro all’organo del santuario di Monticello Amiata a tenere alto quel paragrafo del Festival chiamato “Vox Organi”, ritorna inoltre il maestro Ennio Cominetti con le più belle canzoni della vocalità italiana, questa volt affidate alla voce del soprano coreano Ayako Nishiyuki.

Tutte importanti anche le new entry, a cominciare dal maestro Andrea Montepaone, appena rientrato da New York con in mano il prestigioso Premio Respighi, vinto nella categoria compositori. Il maestro aprirà il Festival con un coinvolgente repertorio di musiche da film affidato ad un quartetto d’archi con flauto.

Infine, due brillantissimi chitarristi che si sfidano a colpi di successi e curricula altisonanti. Stiamo parlando dei maestri Giordano Passini, reduce da una tournée in Cina, che presenta un interessante programma condiviso con il maestro Claudio Vignali al pianoforte, e del maestro Vito Nicola Paradiso, concertista e didatta (suo il metodo “La chitarra volante”, edizione Curci – libro con il record di copie vendute), che proporrà una sua originale trascrizione per chitarra delle più belle canzoni dell’indimenticabile Domenico Modugno in occasione dei 25 anni dalla scomparsa.

Il concerto inaugurale è in programma mercoledì 10 luglio, alle 21.30, a Monterotondo Marittimo, in piazza del Santuario di nostra Signora del Frassine, dal titolo “Note di cinema”. Il quartetto d’archi con flauto, diretto dal maestro Montepaone, eseguirà brani di Morricone, Piovani, Bacalov, Mancini, Churcill, Cipriani, Horner, in un crescendo di emozioni che trascinerà il pubblico.

L’organico è così composto.

Flauto Alessio Mancini, primo violino Silvia Vicari, secondo violino Marta Cosaro, viola Anna Rollando, violoncello Rossella Zampiron.

Ingresso gratuito.

Info line 0564.409105 e 334.7714007. Informazioni ai link www.facebook.com/Terredimaremmaclassicajazzfestival/ e www.terredimaremmaclassica-jazzfestival.it.