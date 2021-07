“Pietre che cantano”: quattro concerti nei luoghi più suggestivi della città

Giovedì 22 luglio, a Massa Marittima, torna “Aspettando Lirica in piazza” con tre momenti pomeridiani di musica dal vivo, nei luoghi simbolo della città, a partire dalle 18. E la sera, alle 21.30, concerto finale nel giardino di Norma Parenti.

Il titolo di questo evento è “Pietre che cantano“: “Abbiamo voluto inserire nel cartellone di ‘Aspettando Lirica in Piazza’ questa giornata particolare piena di musica – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura – chiamandolo ‘Pietre che cantano’. Il titolo si ispira al libro di Marius Schneider, ma è anche volutamente un rimando alla storia mineraria della città. ‘Pietre che cantano’ è una giornata pensata come una sorta di manifesto per la ripresa della cultura: artisti itineranti che, dopo la pandemia, nel pomeriggio si spostano nel centro storico per riappropriarsi con le loro performance degli spazi che sono stati lungamente inagibili. Il Comune di Massa Marittima, sensibile al tema dell’emergenza culturale, ha co-progettato questa giornata dal grande valore simbolico“.

Sarà un evento in cui tutta la città vivrà di musica, dedicando ognuno dei tre momenti musicali pomeridiani alle tre città italiane che nel ‘700 sono state più importanti per la musica: Venezia, Bologna e Napoli. In particolare il programma prevede:

alle 18.30 , alla Fonte dell’Abbondanza, “La musica a Venezia”. Saranno eseguiti “Adagio in re minore” per oboe e archi di Benedetto Marcello e “Concerto in la maggiore” di Antonio Vivaldi;

, alla Fonte dell’Abbondanza, “La musica a Venezia”. Saranno eseguiti “Adagio in re minore” per oboe e archi di Benedetto Marcello e “Concerto in la maggiore” di Antonio Vivaldi; alle 19 , in piazza Garibaldi, “La musica a Bologna”, concerto in re maggiore per tromba e archi composto dal violinista del periodo barocco, Guseppe Torelli;

, in piazza Garibaldi, “La musica a Bologna”, concerto in re maggiore per tromba e archi composto dal violinista del periodo barocco, Guseppe Torelli; alle 19.30 in piazza Cavour “La musica a Napoli”. Vibreranno le note di Francesco Durante e Domenico Cimarosa;

Alle 21.30, gran finale con il concerto d’estate nel Giardino di Norma Parenti, dove si riuniranno i musicisti dell’orchestra da camera Francesco Durante, con Domenico Agostini alla tromba e Milena Marra all’oboe. Saranno eseguiti Water Music “Musica sull’acqua” di Georg Friedrich Händel, seguita da “Eine Kleine Nachtmusik”, (Piccola serenata notturna) composta da Wolfgang Amadeus Mozart e un omaggio alle musiche di Ennio Morricone.

Gli spettacoli del pomeriggio sono a ingresso libero. Il concerto delle 21.30 è a pagamento e su prenotazione. Costo del biglietto: 10 euro. Acquisto al Museo di San Pietro all’Orto in corso Diaz 36 a Massa Marittima.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525 (Musei Massa Marittima) / tel. 0566.906554 (ufficio turistico), www.liricainpiazza.it.

“Aspettando Lirica” in piazza è promossa dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’impresa Europa Musica di Roma.