“Musica in strada”: due concerti per rendere maggio alle sorelle Bertè e a Pino Daniele

Domani sera, martedì 13 luglio, e giovedì 15 luglio, gli ultimi due eventi della rassegna musicale “Musica in strada“, pensata per accompagnare gli spettatori verso l’undicesima edizione del Manciano street music festival, che si terrà dal 22 al 25 luglio a Manciano.

Martedì 13 luglio, alle 21.30, in piazza della chiesa, a San Martino sul Fiora, lo spettacolo “Le sorelle Bertè”: la voce di G. Daniela Samperi, accompagnata dal pianoforte di Alessio Bucella e dal sax di Michele Santinelli, condurrà lo spettatore in uno spettacolo, con la voce narrante di Daniele Sgherri, che ripercorrerà la storia e i successi delle sorelle Bertè a partire dal loro straordinario repertorio. Una storia italiana, che fa rivivere la storia di due sorelle, Mia Martini e Loredana Bertè, così vicine e così lontane nella vita e nel loro percorso musicale. Uno spettacolo che porta alla luce ricordi della storia della musica italiana e che fa rivivere gli anni più belli di una generazione, i decenni in cui la produzione del Bel Paese ha raggiunto gli apici delle classifiche. Una serata realizzata in collaborazione con la Pro loco di San Martino.

Giovedì 15 luglio, invece, sarà la volta dello spettacolo “Sotto ‘o sole”, un omaggio a Pino Daniele, che si terrà alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto a Saturnia. Il progetto è nato dal desiderio di Liliana Cafiero di ricordare e interpretare i brani che l’hanno accompagnata proprio nella stessa Napoli e negli stessi anni in cui Pino Daniele realizzava i primi album, nei quali si racconta spesso la città, il mare e il forte legame con la sua terra. Si esibiranno Liliana Cafiero, voce, Paolo Mari, chitarra, e Michele Santinelli, il direttore artistico del Manciano street music festival, con il suo immancabile sax. La serata sarà realizzata in collaborazione con la Pro loco di Saturnia.

Intanto, ultimi biglietti disponibili per assistere alle quattro imperdibili serate del Manciano street music festival che porteranno dal 22 al 25 luglio nel borgo maremmano nomi del panorama nazionale: si va da Dario Ballantini, che presenta uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla (22 luglio), a Paolo Jannacci (23 luglio), Gino Paoli, accompagnato da Danilo Rea (24 luglio), e i Modena City Ramblers (25 luglio), che festeggiano i loro 30 anni di carriera anche sul palco del Manciano.

Per informazioni, biglietti e calendario completo: www.mancianostreetmusicfestival.com.