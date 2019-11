Il grande Jazz torna in laguna: il programma dei concerti di Natale

Torna anche quest’anno l’appuntamento tradizionale con la rassegna invernale di musica Jazz ad Orbetello.

La fortunata kermesse musicale, voluta fortemente dall’assessore alla cultura del Maddalena Ottali e organizzata con la consueta professionalità dalla famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, giunge alla quarta edizione con alcune novità per gli appassionati di musica Jazz.

Per il 2019 l’evento si sdoppia in due domeniche di festa. Ad accompagnare gli spettatori in queste serate saranno, l’8 dicembre, la Gershwin Suite di Marco Guidolotti Quartet, e il 5 gennaio lo Special Quintet di Joy Garrison.

Domenica 8 dicembre, alle 18, all’auditorium di Orbetello, andrà in scena uno spettacolo diverso dal solito concerto performante del festival. Quest’anno gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio tra cinema, musica e teatro nelle atmosfere della New York degli inizi del secolo scorso. Ad evocare quel mondo saranno la musica e la storia di uno dei più grandi compositori di musica Jazz, Gershwin.

La Gershwin Suite aprirà gli appuntamenti musicali del festival con un concerto che racconta le intramontabili melodie del celebre compositore americano George Gershwin, presentato dalla voce narrante di Gino Saladini, autore del testo e scrittore noir di successo, con la proiezione di alcuni video inediti sulla vita di Gershwin e sulla storia del jazz di New York degli anni ’20. Il tutto suonato dal vivo dal quartetto jazz di Marco Guidolotti (al sax e clarinetto), magistralmente accompagnato da Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e da un ospite speciale come Amedeo Ariano alla batteria.

L’assessore al turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali è entusiasta di questo nuovo progetto artistico: “Portare il Jazz di alto livello in laguna è stata una sfida che ho accolto con grande entusiasmo e che, negli anni, è risultata vincente – afferma l’assessore -. Il pubblico ha risposto positivamente e grandi sono state le manifestazioni di apprezzamento che, sia negli appuntamenti estivi sia in quelli invernali, mi sono state inviate. Vogliamo riqualificare Orbetello quale sede di importanti momenti di intrattenimento e di cultura di alto livello. Un sentito ringraziamento va, come sempre, all’associazione Mande e al suo direttore artistico, Paolo Rubei, erede del celebre patron dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, per oltre 30 anni locale cult nell’organizzazione di festival e concerti Jazz nella capitale, che ha proposto all’amministrazione un altro evento di livello con grandi nomi del panorama musicale internazionale per festeggiare insieme le festività natalizie e salutare con grande stile il nuovo anno ”.

I concerti avranno inizio alle 18.00.

Biglietto di ingresso: 12,00 euro.

Infoline: 340.2950857.