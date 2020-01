“E all’improvviso… musica”: nuovo appuntamento con i concerti di Fondazione Grosseto Cultura

Dalle più belle arie ottocentesche agli standard jazz.

È il programma di “E all’improvviso… musica“, il secondo appuntamento proposto dalla rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”, organizzata dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio Di Cristofano.

Sabato primo febbraio, alle 17, nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto Giannetti (ingresso libero) si esibiranno Michele Makarovic alla tromba e Stefano Pioli al pianoforte.

Michele Makarovic (Grosseto, 1965) si è diplomato in tromba nel 1986 al Conservatorio di Livorno sotto la guida di Alessandro Marchetti e ha frequentato corsi musicali con Vinko Globokar alla Scuola di musica di Fiesole: dopo varie esperienze nel campo classico, nel 1990 ha diretto i suoi studi verso un indirizzo jazzistico frequentando i corsi di Siena Jazz sotto la guida di Paolo Fresu e Giancarlo Gazzani.

Nel 1992 si è specializzato in Big band jazz alla scuola popolare di Testaccio di Roma, sotto la guida di Danilo Terenzi e Roberto Ottini. Nella sua carriera ha partecipato come orchestrale e solista a diverse trasmissioni televisive – tra cui “Uno Mattina”, “Fenomeni”, “Paolo Limiti Show” e “Serata d’onore” (Rai1) e “Campioni di ballo” (Canale 5) – e a tournèe teatrali con attori come Lino Banfi, Piera Degli Esposti e Manlio Dovì, oltre a collaborare con Gigi Proietti.

Nel 2008 si è laureato in tromba, strumento del quale è docente all’Istituto “Giannetti” di Grosseto.

Stefano Pioli si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida di Marco Vavolo, dal 1985 è insegnante di educazione musicale alle scuole medie inferiori e dal 2000 dirige la Scuola comunale di musica di Castel del Piano.

Per informazioni sul concerto è possibile rivolgersi all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, in via Bulgaria 21 (telefono 0564.453128), dove è possibile anche sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.