Il circolo Arci Khorakhanè riapre le porte al pubblico: il programma del weekend

Dopo un mese di stop forzato causa lavori, questa sera il circolo Arci Khorakhanè, in via Ugo Bassi, a Grosseto, riaprirà le porte al pubblico per la stagione 2019/2020.

“La novità più importante riguarda la programmazione delle serate musicali di Spazio 72, che, grazie alla collaborazione con Tudemun Concerti, offrirà un calendario ricco e variegato, di cui è già stato reso noto il mese di novembre – si legge in un comunicato del circolo –. I biglietti dei concerti avranno prezzi modici che verranno pubblicati di volta in volta, mentre per i primi tre spettacoli l’ingresso è gratuito, in occasione della campagna di tesseramento. Si ricorda infatti che per accedere ai locali del Khorakhanè & Spazio 72 ed usufruire dei servizi del circolo, occorre essere in possesso della tessera Arci 2019/2020 o della tessera di associazioni federate con Arci, quali Uisp, Legambiente, Slow Food, Arcigay, Movimento Consumatori, Arci Caccia, Arci Pesca. La tessera deve essere in corso di validità e va obbligatoriamente esibita all’ingresso“.

“Per festeggiare la riapertura e farci perdonare il ritardo, abbiamo un weekend del tesseramento con due grandi nomi – continua la nota -: venerdì primo novembre ospitiamo il livornese Bobo Rondelli, che arriva per presentare il suo primo libro ‘Cosa hai da guardare’, romanzo biografico di cui ci presenterà alcuni brani, alternandoli con i propri pezzi musicali in versione acustica; sabato 2 novembre ritorna sul palco di Spazio 72 il beneamato Giorgio Canali, con il repertorio ‘Rossofuoco’. Come spalla, il cantautore fiorentino D’Iuorno. Per entrambi gli spettacoli, l’unico prezzo sarà quello una tantum della tessera Arci, valida per tutto il resto della grande stagione musicale che stiamo preparando insieme a Tudemun“.

“Ma il week-end non finisce qui: questi eventi inaugurali sono infatti compresi nel progetto di ricerca sulla narrativa popolare ‘Il Puma magico e l’erba Agrimonia’, organizzato in collaborazione con l’Archivio delle tradizioni popolari e il contributo della Regione Toscana, e si chiuderanno la sera di domenica 3 novembre con un aperitivo popolare e una ‘veglia’, in cui gli attori di Teatro Studio esploreranno il mondo magico delle tradizioni maremmane coinvolgendo il pubblico – termina il comunicato -. Per informazioni e prenotazioni, contattare il circolo al numero 331.4779872 o tramite la pagina Facebook www.fb.com/circoloarci.khorakhane“.