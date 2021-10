“Comunità europea dello sport”: grande festa a Massa Marittima per la visita dei commissari Aces

Domenica 10 ottobre Massa Marittima ha accolto con una bella festa dello sport l’arrivo della delegazione Aces Europe, che nel fine settimana ha fatto visita ai Comuni dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, per verificare l’idoneità alla candidatura a “Comunità europea dello sport 2023″.

Per le vie del centro storico le associazioni sportive della Città del Balestro, mostrando le varie discipline che si praticano sul territorio, hanno dato vita ad una straordinaria parata, che ha coinvolto atleti di ogni età e ha accompagnato la delegazione Aces per via Moncini, piazza Matteotti, corso Diaz, piazza Socci, fino al chiostro di Sant’agostino e alla biblioteca comunale, dove si è svolta la conferenza stampa conclusiva.

Alla giornata, che rappresenta la tappa finale della visita dei commissari Aces sul territorio, hanno partecipato i rappresentanti degli 8 Comuni dell’Ambito, tra i quali Follonica come capofila e i referenti degli enti partner. Presenti tra gli altri Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, la consigliera regionale Donatella Spadi, Simone Cardullo, presidente regionale del Coni; Massimo Porciani, presidente del Comitato italiano paralimpico- Toscana; Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso; Massimo Favilli, vicepresidente di Unicoop Tirreno, e Stefano Palmieri, campione golfista non vedente, che l’Ambito ha voluto inserire come testimonial di questo importante percorso. Il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, ha voluto dare un suo personale contributo alla parata sportiva, calandosi (a sorpresa) dalla Torre del Candeliere.

“Ringrazio tutte le associazioni sportive e gli atleti per averci regalato questa bella giornata di sport – afferma Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima -. La candidatura dell’Ambito a ‘Comunità europea dello Sport’ 2023 è un’opportunità straordinaria che dobbiamo saper cogliere. Gli 8 Comuni dell’Ambito hanno dimostrato su questo progetto, come su tanti altri la capacità di lavorare insieme, con spirito di squadra. Questo ci ha permesso di raccontare ai commissari quello che siamo: abbiamo mostrato la ricchezza dell’offerta sportiva sul nostro territorio, senza inventare niente di nuovo, ma mettendo a sistema ciò che già c’è e che funziona.”

La commissione Aces, riunitasi nella biblioteca comunale di Massa Marittima per le ultime valutazioni, ha espresso un parere assolutamente positivo sul territorio, rimandando tuttavia ai prossimi giorni, come prevede la prassi, la comunicazione ufficiale sull’esito della candidatura.

Il titolo di “Comunità europea dello sport” è un riconoscimento assegnato annualmente da Aces Europe a coloro che si contraddistinguono per progetti che seguono i principi etici dello sport. L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, stimolando e supportando in particolare bambini, anziani e disabili. Il riconoscimento è riservato alle comunità che presentano caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, benessere e qualità della vita e viene assegnato ogni due anni a due comunità italiane.