“Comunità europea dello sport”: la delegazione di Aces Europe sbarca in Maremma

Una delegazione di Aces Europe – l’associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European capital of sport – questo fine settimana farà visita ai Comuni dell’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, di cui Follonica è capofila, che si sono candidati al titolo di “Comunità europea dello sport 2023”.

Il titolo di “Comunità europea dello sport” è un riconoscimento assegnato annualmente da Aces Europe a coloro che si contraddistinguono per progetti che seguono i principi etici dello sport. L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, stimolando e supportando in particolare bambini, anziani e disabili. Il riconoscimento è riservato alle comunità che presentano caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, benessere e qualità della vita e viene assegnato ogni due anni a due comunità italiane.

Il Comune di Follonica, in qualità di capofila dell’Ambito, ha organizzato la visita della Commissione e, per l’occasione, è stata preparata un’accoglienza d’eccezione grazie alla sfilata con costumi storici dell’associazione Follos 1838. Il corteo partirà venerdì 8 ottobre, alle 15, e raggiungerà gli impianti sportivi del Capannino, protagonisti della giornata. Nella serata, la Commissione sarà salutata dalla Filarmonica “Giacomo Puccini” Città di Follonica.

Durante il fine settimana la delegazione farà visita anche agli altri Comuni dell’Ambito, in vista dell’importante valutazione.

Le iniziative legate alla candidatura, come l’accoglienza della delegazione europea, sono sostenute grazie a un contributo regionale dedicato alla promozione del territorio. I Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino, riuniti all’interno dell’Ambito, sono infatti risultati beneficiari di un contributo di 70mila euro per la valorizzazione dell’offerta e l’organizzazione del sistema turistico dell’ambito Maremma toscana area Nord, finanziato dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica.

L’evento sarà realizzato in modo da evitare situazioni di affollamento e di pericolo di contagio, nel rispetto delle precauzioni e delle norme generali anti Covid-19.