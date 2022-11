Comunità europea dello sport 2024: il percorso continua

“Insieme agli amministratori dei Comuni di Campagnatico, Monte Argentario e al campione olimpico, dirigente di Sport e Salute S.p.A., Salvatore Sanzo, abbiamo accolto il presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli, il quale ci ha spiegato e consigliato le molteplici strategie che potremmo attuare come ambito Maremma Toscana Sud per gareggiare e ottenere il titolo di migliore Comunità europea dello sport 2024“: con queste parole il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, descrive l’incontro tenutosi ieri nell’ambito del cammino verso questo riconoscimento.

“Ci aspetta un periodo di grandi sfide – continua il sindaco – e importanti successi nell’ambito sportivo. Siamo già operativi in tal senso e collaborativi con i Comuni e le associazioni aderenti, creando delle importanti sinergie. Ci impegneremo al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile, intraprendendo un percorso che permetterà di valorizzare il territorio principalmente nell’ambito sportivo e di conseguenza in tutti i settori“.

All’incontro, oltre agli assessori Riccardo Megale e Angela Amante, erano presenti anche il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo, ed il professor Diego Polani, vicepresidente nazionale della Federazione italiana psicologi dello sport.