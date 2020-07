Comunicazioni AdF in cassetta: istruzioni per l’uso

Comunicazioni AdF in cassetta, ecco le istruzioni per l’uso nell’interesse dei cittadini.

Alcune ditte private e, in misura minore, le stesse Poste Italiane stanno svolgendo per conto di AdF, il servizio di postalizzazione delle comunicazioni che l’azienda invia ai propri clienti. Per quanto riguarda le ditte private incaricate, il personale è riconoscibile grazie all’apposito gilet indossato e al tesserino identificativo che lo accompagna. AdF invita al contempo i cittadini a verificare che il proprio nominativo sia chiaramente esposto sulla cassetta della posta, facilmente raggiungibile dagli operatori, così da consentire il corretto recapito delle comunicazioni, inclusa la fattura relativa ai consumi idrici.

Per evitare eventuali disguidi o ritardi nella ricezione della bolletta, AdF mette a disposizione dei propri clienti una soluzione comoda, sicura ed ecologica: la bolletta web. Oltre a ridurre l’utilizzo di carta, a tutela dell’ambiente e della salute, la bolletta web viene ricevuta immediatamente dopo la sua emissione, scongiurando così il rischio di eventuali ritardi nella consegna, e può essere consultata su smartphone, tablet o pc. Tra gli altri vantaggi, la possibilità di effettuare il pagamento comodamente da casa grazie a MyFiora, lo sportello online disponibile sul sito www.fiora.it o come app per dispositivi mobili, dove all’interno della propria area personale è possibile leggere e consultare tutte le comunicazioni inviate da AdF.

Si ricorda che sul sito è disponibile il nuovo servizio “AdF per te”, grazie al quale si può prenotare l’appuntamento in uno degli AdF Point di Siena o Grosseto. Attivo da tre settimane ha già registrato circa 400 utilizzi dimostrandosi molto efficiente ed apprezzato dai clienti. Per “AdF per te” ci sono anche delle novità in vista: il servizio crescerà a breve grazie a una nuova e importante funzione per andare ancora più incontro alle esigenze dei clienti.