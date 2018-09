Sei Toscana, rinvio a giudizio per sei imputati. I Comuni: “Ci costituiremo parte civile”

“Il rinvio a giudizio dei sei imputati delle inchieste su Sei Toscana e Sienambiente non è certo una sorpresa: è evidente che la magistratura ha ravvisato elementi sufficienti per procedere. Nel caso che i giudici riscontrassero oggettive responsabilità, sarà necessario ridefinire il sistema della governance sulle politiche ambientali nei nostri territori“.

A dichiararlo, in un comunicato congiunto, sono i Comuni di Grosseto, Campagnatico, Isola del Giglio, Orbetello, Pitigliano e Manciano.

“Stiamo valutando l’ipotesi, come Comuni insieme all’Ato, di costituirci parte civile per tutelare gli interessi dei cittadini, rimanendo al fianco dei lavoratori di Sei Toscana e dell’indotto il cui impegno prezioso sul territorio deve essere tutelato e garantito – termina la nota -. Attediamo quindi fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso e che vengano definite, una volta per tutte, le responsabilità di una gestione che, comunque, ha già il nostro giudizio negativo“.