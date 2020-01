Ciclabile sull’Ombrone, il Comune: “Presto i lavori sui tratti danneggiati”

Lavori in arrivo per il percorso ciclabile che porta al ponte sull’Ombrone: come concordato nel corso dell’incontro del 30 dicembre tra amministrazione comunale e Genio Civile, sono in arrivo gli interventi per il ripristino dei tratti di infrastruttura danneggiati.

“I tecnici del Comune di Grosseto – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Riccardo Megale – stanno lavorando al progetto che servirà a ripristinare il tratto di percorso ciclopedonale in località Pian di Barca, al servizio del ponte sull’Ombrone. La strada è purtroppo rimasta danneggiata dagli eventi alluvionali di novembre, problemi immediatamente inseriti nella stima dei danni, tanto che l’amministrazione comunale si è messa all’opera, assieme al Genio Civile, per trovare una soluzione alternativa che in futuro permetterà di mantenere la massima fruibilità nel tratto golenale e allo stesso tempo consentirà, in casi di pioggia intensa ed episodi di alluvione, di prevedere una rapida ed economicamente sostenibile manutenzione dell’infrastruttura. Si farà quindi ricorso alla graniglia fina rullata, in modo da mantenere il percorso sempre in ordine, soluzione individuata come la migliore dai tecnici dei due Enti“.

“Dal momento di inaugurazione del ponte sull’Ombrone ad oggi le attenzioni restano alte ed è una soddisfazione vedere che questa infrastruttura viene apprezzata anche fuori stagione, dai turisti così come dagli stessi cittadini – continuano Vivarelli Colonna e Megale –: la stesura del progetto, iniziata nei primi giorni dell’anno a seguito dell’incontro del 30 dicembre, è in corso e quindi l’intervento non tarderà ad arrivare“.